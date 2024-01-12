15 января в Татарстане стартует автобусный марафон о достижениях республики и России

В следующий понедельник, 15 января, в Татарстане стартует автобусный марафон «Татарстан – республика достижений». Автобус будет курсировать до 1 марта и побывает в 29 районах республики. В ходе марафона спикеры будут рассказывать жителям о достижениях района, республики, страны.

Спикерами выступят известные политики и отраслевые министры, вместе с представителями районных властей они станут участниками панельных дискуссий, сообщают организаторы марафона. В мероприятиях также примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

На сегодня в Татарстане сегодня реализуется более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в рамках марафона будет организована фотовыставка, посвященная достижениям Татарстана. Участники панельной дискуссии смогут познакомиться с образом республики – успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона. Завершать такие встречи будут концертные программы лучших коллективов республики.

По Татарстану автобус будет курсировать до 1 марта, он заедет в 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны: Казанская (Лаишево, Кукмор, Арск, Высокая Гора, Пестрецы), Закамская (Нурлат, Аксубаево, Болгар, Алексеевское, Чистополь), Заволжская (Старое Дрожжаное, Буинск, Апастово, Тетюши, Зеленодольск), Юго-Восточная (Бавлы, Бугульма, Лениногорск, Альметьевск, Азнакаево), Нижнекамская (Заинск, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш) и Набережночелнинская (Мензелинск, Джалиль, Набережные Челны, Менделеевск, Агрыз).

Лаишевский район станет первым, который посетит автобус. 15 января в районном доме культуры в Лаишево состоится панельная дискуссия «Татарстан – республика достижений». В мероприятии примут участие депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, Герой России Расим Баксиков, глава Лаишевского муниципального района РТ Ильдус Зарипов, представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Фото предосталено организаторами марафона