ЦБ выпустил в обращение серебряную монету, посвященную Каюму Насыри

Фото: https://t.me/centralbank_russia/

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную татарскому ученому-просветителю Каюму Насыри. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Номинал монеты составляет 2 рубля. Она вышла в серии «Выдающиеся личности России» и приурочена к 200-летию со дня рождения знаменитого просветителя, которое отмечается в 2025 году.

Ученый-просветитель, писатель Каюм Насыри (Насыров Габделкаюм сын Габденнасыра) родился 14 (2) февраля 1825 года в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии, ныне село Малые Ширданы Зеленодольского района РТ. Первоначальное образование получил в мектебе отца, в 1841–1855 гг. обучался в Казанском медресе «Касимия». Изучал арабский, персидский языки, самостоятельно освоил русский язык. В 1855–1871 гг. преподавал татарский язык в Казанском духовном училище, позднее — в Казанской духовной семинарии.

В 1871 г. открыл в Казани научную русско-татарскую школу для татарских учащихся. В 1876 г. оставил школу и занялся литературной и научной деятельностью. В 1885 г. был избран действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Каюм Насыри внес большой вклад в развитие различных отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка.

За полвека научной деятельности написал труды по татарской лексикографике: создал русско-татарский словарь «Лөгать китабы» («Словарь», 1892 г.), первый толковый словарь татарского языка «Ләһҗәи татари» («Татарские наречия», тома 1–2, 1895–1896 гг.). В направлениях фонетики и грамматики — «Кавагыйд китабет, ягъни тасниф вә имлә кагыйдәләрен бәян кыйлучы бер яңа фәндер» («Книга правил, или Перечень названий правил, представляющий новую науку», 1892 г.), «Әнмүзәҗ. Лисаныбызның сарыф вә нәху кагыйдәләре бәянында» («Образец», 1895 г.).

Новаторский характер имел фундаментальный труд «Фәвакиһелҗөләса фил әдәбият» («Плоды для собеседников по литературе», 1884 г.), состоящий из 40 разделов, посвященных человеческому разуму, науке, этике, вопросам языка, фольклору, литературе, музыке и др. (по сути, это первая татарская энциклопедия).

На основе переводов и пользуясь фольклорными произведениями, создал произведения: «Әбүгалисина кыйссасы», «Кырык вәзир кыйссасы», «Фәвакиһел җөләса фил-әдәбият» («Әдәбият турындагы мәҗлесләрнең җимеше»), «Кырык бакча» и другие. Книги для детей «Әхлак рисаләсе» (1881), «Китап-әт-тәрбия» (1891) и другие и сегодня не теряют актуальности.

Каюм Насыри первым из татар начал выпускать периодическую печать в виде ежегодных настольных календарей, которые издавались с 1871 года под названиями «Казан календаре», а с 1878 года — просто «Календарь», и выходили вплоть до 1897 года. Мечта ученого издавать газету под названием «Таң вакыты» так и осталось нереализованной.