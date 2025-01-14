Аюпова назвала победой Татарстана выпуск монеты, посвященной Каюму Насыри

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выпуск Банком России монеты, посвященной поэту Каюму Насыри, можно считать большой победой Татарстана. Об этом заявила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в ходе интервью в рамках проекта «Татар-информа» «12-й этаж».

«14 февраля у нас исполняется 200 лет со дня рождения Каюма Насыри, который с точки зрения нашей истории, культуры, нашей духовности — очень знаковая личность, и тот факт, что Центробанк фактически поддержал идею и выпустил монету, посвященную его юбилею, я считаю очень большой победой республики», – сказала Аюпова.

Она подчеркнула, что увековечивание имени Насыри на монете лишний раз доказывает, что Россия — многонациональная страна, где люди — главная ценность, вне зависимости от того, на каком языке они говорят или на какую аудиторию работают.

Аюпова добавила, что Минкульт РТ привлекал экспертов, чтобы оценить, насколько образ Насыри соответствует художественному, историческому материалу.

«И вот с этой точки зрения мы согласовывали эту монету», — резюмировала министр.

Отметим, что Аюпова также рассказала в ходе беседы о концепции нового театра имени Камала, борьбе с «патентными троллями» и культурных итогах прошедшего года. Большое интервью министра культуры Татарстана читайте в ближайшее время на сайте «Татар-информ».