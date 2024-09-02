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Общество 2 сентября 2024 12:15

Татарстанцам напомнили список гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области

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Татарстанцам напомнили список вещей, которые можно отправить в качестве гуманитарной помощи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Как сообщает «Ярдәм янәшә. Помощь рядом», среди необходимого: постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, канцелярские товары для школьников, продукты питания, микроволновки, генераторы и многое другое. Полный список – ниже на фото.

Всю помощь принимают в открытых пунктах сбора. Так, в Казани он открыт на ул. Патриса Лумумбы, дом №4, каб. 112. Также «точки приема» есть в Набережных Челнах, Альметьевске и селе Базарные Матаки. Точные адреса и номера телефонов для связи можно посмотреть на фото ниже. Там же указаны и реквизиты счета для сбора денежных средств.

В Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). В зону отселения попали восемь районов, где проживают более 152 тыс. человек. Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал цель атаки ВСУ в данном регионе.

Фото: «Ярдәм янәшә. Помощь рядом»

#Курская область #помощь #Татарстан
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