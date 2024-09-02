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Путин назвал цель атаки ВСУ в Курской области
Своими действиями в Курской области Вооруженные силы Украины пытались остановить наступление российских войск в Донбассе, но им не удалось этого сделать. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном», который прошел в школе №20 Кызыла.
«Их (ВСУ — прим. Т-и) расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой, — остановить наше наступление в Донбассе — они не достигли», — поделился своей оценкой ситуации в пограничных регионах российский лидер (цитата по РИА Новости).
В связи с этим Путин добавил, что таких темпов наступления в Донбассе у армии России «давно не было». «Российские Вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 метров, а квадратными километрами», — пояснил он.
Президент РФ также сказал, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров. Однако до этого, по его словам, «надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом».
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