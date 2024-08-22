В Курской области более 152 тыс. человек попали в зону отселения из-за боев

В Курской области из-за боевых действий в зону отселения попали восемь районов, в которых проживают свыше 152 тыс. человек. Более 133 тыс. местных жителей уже выехали. Об этом заявил врио губернатора области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в граничащих с Украиной регионах, которое проводит Президент России Владимир Путин.

«В зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек, продолжаем отселение людей в безопасные места», — доложил врио руководителя региона главе государства.

В Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Ранее, 12 августа, Смирнов докладывал Путину, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. человек.