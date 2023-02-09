«Аммоний» направит миллион рублей на помощь пострадавшим в Турции
Химический комплекс «Аммоний» (Менделеевский район Татарстана) направит миллион рублей на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции, сообщила пресс-служба предприятия.
«Мы глубоко сопереживаем жителям Турции. В своей работе главным мы всегда считаем человека, социальные ориентиры, и в такой сложный момент мы не можем остаться в стороне и не поддержать людей. Эта страшная трагедия братского народа Турции болью отозвалась в наших сердцах», – цитирует генерального директора комплекса Дмитрия Макарова пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
В республике создан специальный банковский счет, куда можно перечислить деньги для помощи пострадавшим.
Реквизиты:
*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
Назначение платежа: Помощь жителям Турции