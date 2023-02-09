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Ру Тат
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Общество
9 февраля 2023  14:22

«Аммоний» направит миллион рублей на помощь пострадавшим в Турции

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Химический комплекс «Аммоний» (Менделеевский район Татарстана) направит миллион рублей на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции, сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы глубоко сопереживаем жителям Турции. В своей работе главным мы всегда считаем человека, социальные ориентиры, и в такой сложный момент мы не можем остаться в стороне и не поддержать людей. Эта страшная трагедия братского народа Турции болью отозвалась в наших сердцах», – цитирует генерального директора комплекса Дмитрия Макарова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

В республике создан специальный банковский счет, куда можно перечислить деньги для помощи пострадавшим.   

Реквизиты:
*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
Назначение платежа: Помощь жителям Турции

#Турция #землетрясение #гуманитарная помощь
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