«Аммоний» направит миллион рублей на помощь пострадавшим в Турции

Химический комплекс «Аммоний» (Менделеевский район Татарстана) направит миллион рублей на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции, сообщила пресс-служба предприятия.

«Мы глубоко сопереживаем жителям Турции. В своей работе главным мы всегда считаем человека, социальные ориентиры, и в такой сложный момент мы не можем остаться в стороне и не поддержать людей. Эта страшная трагедия братского народа Турции болью отозвалась в наших сердцах», – цитирует генерального директора комплекса Дмитрия Макарова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

В республике создан специальный банковский счет, куда можно перечислить деньги для помощи пострадавшим.

Реквизиты:

*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции