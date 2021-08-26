Татарстан выиграл более 376 млн рублей на благоустройство шести парков в малых городах

Шесть из 11 конкурсных заявок от Республики Татарстан стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги были подведены 26 августа на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

В этом году от республики заявились 10 городов и одно село: Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и Билярск.

В номинации «Исторические поселения» победителем стал культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске. На реализацию проекта выделено 56,25 млн рублей.

В номинации «Малые города с количеством жителей до 20 тыс. человек» гранты получили проект «Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц Ворошилова и Ленина» в Кукморе, а также проект благоустройства улицы Карла Маркса в Агрызе. Финансирование каждого составило 50 млн рублей.

В номинации «Малые города с количеством жителей от 20 до 50 тыс. человек» победили проект благоустройства каркаса общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» и проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске. На их реализацию выделено по 70 млн рублей.

Грант в размере 80 млн рублей в номинации «Малые города с количеством жителей от 50 до 100 тыс. человек» получила городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.

«Конкурс — это отличная возможность за короткий промежуток времени совершить марш-бросок по структурным комплексным изменениям по территориальному развитию городов. Эффект от реализации проектов распространяется на целые кварталы и районы, постепенно преображается образы городов», — отметила руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», куратор региональной рабочей группы по формированию заявок Наиля Зиннатуллина.

По словам спикера, цель каждого из этих проектов — не просто благоустроить территорию, а улучшить качество жизни населения и помочь в решении социальных и экономических вопросов поселений. Победа в конкурсе — результат работы большой команды: активных жителей и экспертов, архитекторов и градостроителей, экономистов и экологов, а также глав районов и сотрудников администраций.

Татарстан принимает участие во всероссийском конкурсе уже пятый раз. За четыре года участия общая сумма грантов составила более 2 млрд рублей. В городах и селах республики было благоустроено 26 новых общественных пространств — победителей конкурса прошлых лет.