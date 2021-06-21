Улица Карла Маркса в Агрызе станет «красной дорожкой» для жителей и гостей города

Улица Карла Маркса в Агрызе может стать встречающей жителей и посетителей города «красной дорожкой», которая соткана из элементов национальной культуры и творчества. Общественное пространство принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в департаменте архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ».

«За городом закрепится статус „Северных ворот Татарстана“ — идентичность, значимость, повод гордиться и остаться», — отметил источник.

Агрыз сегодня — крупный транспортный узел. Здесь находится крупная железнодорожная станция, которая является основным градообразующим предприятием города. Большая часть населения работает на железной дороге, все учебные заведения также имеют железнодорожную направленность и обучают техническим прикладным специальностям.

Проект позволит решить социально-экономические и культурные проблемы. По задумке архитекторов — разработкой проекта занималось бюро Heads Group — городской центр Агрыза обретет «новое лицо». Обновленная центральная улица станет достопримечательностью и гордостью горожан, снизится миграция, повысится лояльность к местной администрации, это может наладить открытый честный диалог между сообществами.

Кроме того, общественные пространства станут одним из главных факторов экономического роста, развития предпринимательской активности, возрастет инвестиционная привлекательность Агрыза, повысится спрос на земельные участки и объекты недвижимости на близлежащих территориях и в городе в целом, будет развиваться местный бизнес.

Новые площадки на реконструируемой улице станут привычным местом проведения постоянных ярких городских мероприятий, местом притяжения артистов, предприятий бизнеса для организаций акций, реализации неформальных мероприятий городских сообществ, местных инициатив и талантов, возникнут новые возможности для раскрытия творческого потенциала горожан.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Участие в конкурсе могут принять малые города, в которых проживает менее 100 тыс. человек, и исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. За три года участия в конкурсе 26 проектов из Татарстана получили гранты на сумму 1 млрд 635 млн рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В этом году от республики участвуют 10 городов и 1 село: Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск.

«Сейчас все конкурсные заявки рассматривает экспертная комиссия. Победители будут объявлены в августе — сентябре. Реализация проектов в случае победы начнется в 2022–2023 году», — уточнил источник.