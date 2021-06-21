Реконструкция 27 микрорайона Бавлов переориентирует нефтяной город на «зеленое» развитие

Территория парка в 27 микрорайоне «Соединяя Бавлы» принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Конкурс направлен на развитие сферы гостеприимства и начало «зеленого» развития нефтяного города. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в департаменте архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ».

«Благоустройство этой территории поспособствует формированию единого „зеленого“ пешего направления через весь город», — уточнил источник.

С апреля по май 2021 года прошли общественные обсуждения благоустройства территорий, участвующих во всероссийском конкурсе. Участники встречи высказали свои пожелания о функционале будущих парков, ознакомились с предварительными концепциями развития территорий и дополнили их своими предложениями.

На одном из общественных обсуждений разработчики проекта — представители казанского архитектурного бюро Miriada Group — познакомились с бабушкой, которая проживает в микрорайоне с 2000 года. Она рассказала архитекторам про родник, поделилась теплыми воспоминаниями и добавила, что ей бы очень хотелось, чтобы он был благоустроен должным образом.

«Напротив него есть тоже удивительное место, куда ежегодно слетаются дикие утки. В прошлом году у них там даже появились птенцы, я наблюдала это всю весну. Было очень приятно и трогательно. Поэтому хотелось бы видеть эту территорию восстановленной», — рассказала пенсионерка.

Слова пожилой бавлинки повлияли на первоначальную задачу проекта.

«Мы задумались о том, как территория может повлиять на развитие интереса к местным родникам, холмам и к реке Бавлы. В перспективе благоустройство природных зон города будет способствовать развитию рекреационных туристических маршрутов», — рассказали ИА «Татар-информ» в архитектурном бюро.

По словам разработчиков, 27 микрорайон расположен в стратегически важном месте. Видение территории муниципалитетом, градостроителями и архитекторами не всегда совпадает с интересами местных жителей. Поэтому главным вызовом для архитекторов стал конфликт интересов на территории.

«Задачу помогло решить грамотное функциональное зонирование и выявление того, какое именно решение принесет больше пользы и позволит учесть больше нужд. Так, мы выявили, что основные пользователи территории — это дети. В микрорайоне расположены школа и детский сад. Здесь учатся и местные дети, и ребята с прилегающей территории. Поэтому большая часть территории была наделена спортивно-игровой функцией. Мы создали пространства, где „шумные“ зоны, интересные гостям города и микрорайона, переходят в зоны для спокойного отдыха местных жителей», — поделился источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 11 районах Татарстана местные жители выбрали площадки для будущих парков. В этом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды участвуют 10 городов республики и одно село.