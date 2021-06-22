В Арске запланировано обновление улицы от привокзальной площади до набережной Казанки

Проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Если проекту удастся победить, то обустройство общественного пространства начнется в 2022–2023 годах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в департаменте архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ».

Сегодня город обладает прекрасными рекреационными пространствами, которые по качеству благоустройства не уступают столице региона. Арск для жителей республики — это место начала знакомства с татарской культурой и историей, ее бытом и ее истоками. Маршрут этого знакомства начинается с городского вокзала.

«Прибывая в город, гости попадают на привокзальную площадь, которая направляет людей в сторону центра и ландшафтного парка. Также через площадь пропускает через себя ежедневные потоки трудовой миграции, с которой мы столкнулись в ходе работы. Арск для многих его жителей становится спальным пригородом Казани, несмотря на его богатый культурный и исторический потенциал», — отметил источник агентства.

Выбранная специалистами и горожанами территория от привокзальной площади до набережной реки Казанки встречает гостей и горожан, формируя первые впечатления. Задача проекта — помочь Арску сохранить свою идентичность и отразить ее в современной культуре и архитектурных решениях.

В последние годы значительно возрос интерес к музеям по всей стране, эта тенденция прослеживается и в Арске. Арск — город музеев, который круглогодично принимает туристов, прибывающих в том числе железнодорожным путем. Поэтому ремонт вокзала и привокзальной площади позволит увеличить поток туристов в город.

По задумке архитекторов, вокзал, принимающий 20 тыс. пассажиров в месяц, и центр города будут соединены пешеходным маршрутом благодаря обустройству тротуаров и строительству моста.

Ранее благоустройство улицы Большой и создание там велодорожки позволило снизить аварийность и дать возможность детям из жилых массивов попадать в школу и в центр города. Возникла идея создать единую сеть велодорожек, проходящую через весь город.

Решения по благоустройству улицы Коммуны были разработаны с учетом пожеланий жителей о дальнейшем развитии сети велодорожек. Общественные обсуждения прошли в этом году 16 марта и 13 апреля. Авторами проекта выступило архитектурное бюро «М2М3».

Финалистами всероссийского конкурса малых городов от Татарстана в этом году стали 11 проектов, включая Арск. Победители получат возможность воплотить все задуманные инициативы в будущем году.

В этом же году будут благоустроены восемь территорий — победителей конкурсов прошлых лет. Среди них — набережная реки Черная в Азнакаево, парк «Ушковские острова» в Менделеевске, Центральная площадь в Буинске, парк Кондурча в Нурлате и другие.

На благоустройство этих объектов выделено более 500 млн рублей, из которых 490 млн — средства федеральных грантов. Реализация проектов проходит по программе благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.