Татарстан выделит средства на восстановление дома в Нурлате после взрыва газа

Татарстан выделит финансирование на проектные, демонтажные и строительно-восстановительные работы в доме №9 по улице Заводской в Нурлате. 6 апреля здание было повреждено из-за взрыва газовоздушной смеси. Постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Средства Нурлатскому району будут направлены из бюджета Татарстана. Их источник — резервный фонд Кабмина РТ. Контролировать исполнение постановления будет Минстрой республики.

Также документом установлен порядок выделения средств. Для получения трансферта уполномоченный орган должен представить в министерство заявку с необходимой документацией.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ сообщал, что в результате взрыва в трехподъездном доме №9 на Заводской улице в Нурлате пострадали три человека, из них один погиб. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжал представитель городской прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело.