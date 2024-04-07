После взрыва газового баллона в Нурлате возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили следователи после взрыва газового баллона в жилом доме в Нурлате. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее «Татар-информ» со сслыкой на ГУ МЧС России по РТ сообщал, что в результате взрыва в трехподъездном доме №9 на Заводской улице в Нурлате пострадали три человека, из них один погиб. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжал представитель городской прокуратуры.