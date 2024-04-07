Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После взрыва газового баллона в Нурлате возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили следователи после взрыва газового баллона в жилом доме в Нурлате. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что по происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Ранее «Татар-информ» со сслыкой на ГУ МЧС России по РТ сообщал, что в результате взрыва в трехподъездном доме №9 на Заводской улице в Нурлате пострадали три человека, из них один погиб. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжал представитель городской прокуратуры.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников