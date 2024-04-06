В доме в Нурлате рванул бытовой газ, пострадали два подъезда

В Нурлате в доме рванул бытовой газ.

По предварительным данным, ЧП произошло в двухэтажном доме №9 на улице Заводской.

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В результате взрыва начался пожар. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Как сообщил «Татар-информу» официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал представитель городской прокуратуры. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выяснятся.