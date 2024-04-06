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Стала известна причина взрыва газа в доме в Нурлате
Стала известна причина взрыва в Нурлате, в результате которого повреждения получил жилой дом.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовы баллон.
В доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется. В готовности пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 3.
Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. В результате пострадали два человека. Под завалами обнаружили тело пожилой женщины.
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