Стала известна причина взрыва газа в доме в Нурлате

Стала известна причина взрыва в Нурлате, в результате которого повреждения получил жилой дом.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовы баллон.

В доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется. В готовности пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 3.

Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. В результате пострадали два человека. Под завалами обнаружили тело пожилой женщины.