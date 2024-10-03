Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по продажам новых грузовиков

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Республика Татарстан оказалась на третьем месте среди регионов России по количеству проданных с января по сентябрь текущего, 2024 года новых грузовых автомобилей. Это следует из исследования Минпромторга РФ.

По информации ведомства, в республике за девять месяцев было продано 5124 новых грузовика — 6% от общего объема продаж. В целом по стране за это время было реализовано 91 245 новых грузовых авто — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года (103 286 машин).

Татарстан при этом опередили такие регионы, как Московская область (9351 новое грузовое авто, 10% от общего объема продаж) и Москва (7668 новых грузовиков, 8%). В топ-5 субъектов Федерации по этому показателю также вошли Краснодарский край (3657 новых грузовиков, 4%) и Санкт-Петербург (3257 новых грузовиков, 4%).

В общей сложности в России за январь — сентябрь 2024 года было реализовано 1 341 549 новых транспортных средств — на 48% больше, чем за соответствующий период 2023-го (906 293 авто). Из них 585 048 машин было произведено внутри страны — на 29% больше, чем в прошлом году (451 910 штук).

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