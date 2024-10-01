Татарстан попал в топ-10 регионов России по количеству китайских авто

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Татарстан занял 5 место в рейтинге регионов по количеству китайских легковых автомобилей. В республике по состоянию на 1 июля 2024-го данного автопрома «колесит» 65,6 тыс. штук, следует из аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Первое место в данном рейтинге заняла Москва (263 тыс. «китайцев»), второе – Московская область (157,7 тыс.), а третье – Санкт-Петербург (127,3 тыс.). На четвертом же месте оказался Краснодарский край (101,1 тыс.).

В топ-10 также попали Ростовская (58,4 тыс.), Свердловская (58,3 тыс.) области, Республика Башкортостан (55,3 тыс.), а еще Челябинская (52,3 тыс.) и Нижегородская (48,5 тыс.) области.

В целом в России на 1 июля 2024 года насчитывается 1,9 млн китайских легковушек. Это 3,6% от всего парка легковых авто.

Отметим, что в целом в РФ рынок новых машин за первые семь месяцев 2024 года преодолел отметку в 1 млн машин. Причем Татарстан попал в топ регионов по количеству проданных авто из салона. Однако дальнейший рост продаж под вопросом из-за повышения утильсбора, который произойдет 1 октября 2024-го. Как будет дальше развиваться автомобильный рынок в стране – в материале «Татар-информа».