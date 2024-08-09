Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Будет паника. Главная страшилка – утильсбор»: почему резко растут продажи автомобилей
Рынок новых автомобилей в России за первые семь месяцев 2024 года преодолел отметку в 1 млн машин. Однако дальнейший рост продаж под вопросом из-за повышения утильсбора и взвинченной ключевой ставки. Как будет дальше развиваться рынок новых авто в стране – в материале «Татар-информа».
Продано свыше 1 млн автомобилей
Рынок новых автомобилей в России по итогам января-июля этого года превысил 1 млн машин – это на 58% больше, чем годом ранее – почти 637 тыс. авто. Такие данные опубликовало Министерство промышленности и торговли РФ.
При этом рынок новых машин отечественного производства превысил 442 тыс., что на 34% больше показателей января-июля 2023 года. Что касается импортных авто, то здесь рост к прошлогоднему периоду составил 83% – за семь месяцев продано более 560 тыс. новых автомобилей.
Примечательно, что рост наблюдается почти по всем позициям, кроме грузовиков, продажи которых упали на 5% по сравнению с январем-июлем 2023 года.
В сегменте легковых автомобилей объем рынка составил 848 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. Коммерческие авто прибавили 41% к прошлогодним показателям, а сегмент автобусов за указанный период вырос на 12%.
Татарстан вошел в пятерку лидеров по продажам
Среди регионов России Татарстан занимает пятую строчку по объемам продаж новых автомобилей, уступая Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.
Так, за семь месяцев этого года в республике продано более 41 тыс. легковых автомобилей, что составляет 5% от всех проданных авто такого типа в стране, почти 3 тыс. коммерческих легковушек, свыше 4 тыс. грузовиков и 317 автобусов.
Что касается цен, то по последним данным Росстата, средняя цена нового отечественного автомобиля в России составляет 1 млн 227 тыс. рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Иномарки за это же время подорожали на 11% – до 2 млн 400 тыс. рублей.
Средние цены на новые иномарки в Татарстане не отличаются от цен по стране, однако подорожание оказалось выше, чем по России – за прошедший год они выросли в цене на 18%. А вот стоимость отечественной машины оказалась выше чем в среднем по стране – 1 млн 285 тыс. рублей, что на 40% дороже, чем годом ранее.
Продажи LADA за год выросли в 1,5 раза
В сегменте легковушек, самыми популярными в стране по-прежнему остаются автомобили LADA, чья доля на рынке занимает 28,4% от всех проданных новых машин. За семь месяцев их было продано свыше 243 тыс. автомобилей, что на 50% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В то же время китайские бренды демонстрируют гораздо более существенный рост. Так, продажи китайских Haval за семь месяцев выросли в 2 раза по сравнению с прошлогодним периодом – до 98 тыс. авто, Chery – в 1,5 раза, до 85,5 тыс., Geely – в 2 раза, до 82 тыс. авто, а Changan – в 3,3 раза, до 60 тыс. машин.
В тройке самых популярных моделей первенство традиционно досталось отечественной LADA Granta – свыше 114 тыс. автомобилей. Однако рост продаж таких авто за семь месяцев составил всего 3,5%, из-за чего их доля на рынке упала с 22% до 13%.
У второй по популярности модели – LADA Vesta – продажи, наоборот, выросли почти в 7 раз – до 72 тыс. автомобилей за январь – июль, однако такие цифры обусловлены крайне низкой базой прошлого года – то есть их мало продавалось в прошлом году.
Замыкает тройку лидеров по популярности китайский Haval Jolion, чьи продажи за год выросли на 85% – с 24 тыс. до 43,5 тыс. автомобилей.
«Увеличение утильбора повысит цены абсолютно на все автомобили»
По прогнозам члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игоря Моржаретто, ближайшие два месяца сохранится высокий спрос на новые легковые автомобили и по итогам 2024 года объем рынка составит 1,3-1,5 млн машин, однако в октябре следует ожидать падение спроса, который усилится с началом 2025 года из-за повышения утильсбора.
«Рост в ближайшие месяцы будет, но это будет рост панический. Главная страшилка – это, конечно же, утилизационный сбор. То есть, те, кто планировал покупку когда-нибудь потом, пойдут покупать сейчас», – прогнозирует Моржаретто.
Напомним, что в России предлагается сделать ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период с 2024 до 2030 года. Сбор может быть планово проиндексирован в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год. Предполагается, что это произойдет с 1 октября.
При этом, он уверен, что увеличение утильбора повысит цены абсолютно на все автомобили.
После периода повышенного спроса еще одним фактором падения продаж, по его мнению, выступит высокая кредитная ставка, которая у некоторых дилеров начинается от 20% и доходит до 30%. Буквально на днях Банк России резко поднял ключевую ставку до 18%, что отразилось на стоимости кредитов.
«Продажи будут расти, потому что дальше цены точно вырастут»
В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркнул, что повышенный утилизационный сбор будет полностью включен в стоимость автомобилей, но процесс этот будет идти постепенно в зависимости поставок и остатков авто у дилеров, из-за чего в ближайшие месяцы спрос падать не будет.
«Даже не смотря на повышение ключевой ставки, продажи будут расти, потому что дальше цены точно вырастут. Плюс к этому, в сентябре возможно очередное повышение “ключа”, поэтому в ближайшее время падения не будет», – считает Кадаков.
Говоря об итогах 2024 года, он склоняется к 1,3-1,4 млн проданных легковых машин. Однако в начале следующего года, эксперт прогнозирует, что первые два месяца окажутся «мертвыми» из-за большой цены на новые легковушки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»