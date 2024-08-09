«Будет паника. Главная страшилка – утильсбор»: почему резко растут продажи автомобилей

Рынок новых автомобилей в России по итогам января-июля этого года превысил 1 млн машин – это на 58% больше, чем годом ранее

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продано свыше 1 млн автомобилей

Рынок новых автомобилей в России по итогам января-июля этого года превысил 1 млн машин – это на 58% больше, чем годом ранее – почти 637 тыс. авто. Такие данные опубликовало Министерство промышленности и торговли РФ.

При этом рынок новых машин отечественного производства превысил 442 тыс., что на 34% больше показателей января-июля 2023 года. Что касается импортных авто, то здесь рост к прошлогоднему периоду составил 83% – за семь месяцев продано более 560 тыс. новых автомобилей.

Примечательно, что рост наблюдается почти по всем позициям, кроме грузовиков, продажи которых упали на 5% по сравнению с январем-июлем 2023 года.

В сегменте легковых автомобилей объем рынка составил 848 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. Коммерческие авто прибавили 41% к прошлогодним показателям, а сегмент автобусов за указанный период вырос на 12%.

Рынок новых машин отечественного производства превысил 442 тыс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в пятерку лидеров по продажам

Среди регионов России Татарстан занимает пятую строчку по объемам продаж новых автомобилей, уступая Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Так, за семь месяцев этого года в республике продано более 41 тыс. легковых автомобилей, что составляет 5% от всех проданных авто такого типа в стране, почти 3 тыс. коммерческих легковушек, свыше 4 тыс. грузовиков и 317 автобусов.

Что касается цен, то по последним данным Росстата, средняя цена нового отечественного автомобиля в России составляет 1 млн 227 тыс. рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Иномарки за это же время подорожали на 11% – до 2 млн 400 тыс. рублей.

Средние цены на новые иномарки в Татарстане не отличаются от цен по стране, однако подорожание оказалось выше, чем по России – за прошедший год они выросли в цене на 18%. А вот стоимость отечественной машины оказалась выше чем в среднем по стране – 1 млн 285 тыс. рублей, что на 40% дороже, чем годом ранее.

В сегменте легковушек, самыми популярными в стране по-прежнему остаются автомобили LADA Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продажи LADA за год выросли в 1,5 раза

В сегменте легковушек, самыми популярными в стране по-прежнему остаются автомобили LADA, чья доля на рынке занимает 28,4% от всех проданных новых машин. За семь месяцев их было продано свыше 243 тыс. автомобилей, что на 50% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В то же время китайские бренды демонстрируют гораздо более существенный рост. Так, продажи китайских Haval за семь месяцев выросли в 2 раза по сравнению с прошлогодним периодом – до 98 тыс. авто, Chery – в 1,5 раза, до 85,5 тыс., Geely – в 2 раза, до 82 тыс. авто, а Changan – в 3,3 раза, до 60 тыс. машин.

В тройке самых популярных моделей первенство традиционно досталось отечественной LADA Granta – свыше 114 тыс. автомобилей. Однако рост продаж таких авто за семь месяцев составил всего 3,5%, из-за чего их доля на рынке упала с 22% до 13%.

У второй по популярности модели – LADA Vesta – продажи, наоборот, выросли почти в 7 раз – до 72 тыс. автомобилей за январь – июль, однако такие цифры обусловлены крайне низкой базой прошлого года – то есть их мало продавалось в прошлом году.

Замыкает тройку лидеров по популярности китайский Haval Jolion, чьи продажи за год выросли на 85% – с 24 тыс. до 43,5 тыс. автомобилей.

Китайские бренды демонстрируют существенный рост Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увеличение утильбора повысит цены абсолютно на все автомобили»

По прогнозам члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игоря Моржаретто, ближайшие два месяца сохранится высокий спрос на новые легковые автомобили и по итогам 2024 года объем рынка составит 1,3-1,5 млн машин, однако в октябре следует ожидать падение спроса, который усилится с началом 2025 года из-за повышения утильсбора.

«Рост в ближайшие месяцы будет, но это будет рост панический. Главная страшилка – это, конечно же, утилизационный сбор. То есть, те, кто планировал покупку когда-нибудь потом, пойдут покупать сейчас», – прогнозирует Моржаретто.

Напомним, что в России предлагается сделать ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период с 2024 до 2030 года. Сбор может быть планово проиндексирован в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год. Предполагается, что это произойдет с 1 октября.

При этом, он уверен, что увеличение утильбора повысит цены абсолютно на все автомобили.

После периода повышенного спроса еще одним фактором падения продаж, по его мнению, выступит высокая кредитная ставка, которая у некоторых дилеров начинается от 20% и доходит до 30%. Буквально на днях Банк России резко поднял ключевую ставку до 18%, что отразилось на стоимости кредитов.

Повышенный утилизационный сбор будет полностью включен в стоимость автомобилей, но процесс этот будет идти постепенно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Продажи будут расти, потому что дальше цены точно вырастут»

В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркнул, что повышенный утилизационный сбор будет полностью включен в стоимость автомобилей, но процесс этот будет идти постепенно в зависимости поставок и остатков авто у дилеров, из-за чего в ближайшие месяцы спрос падать не будет.

«Даже не смотря на повышение ключевой ставки, продажи будут расти, потому что дальше цены точно вырастут. Плюс к этому, в сентябре возможно очередное повышение “ключа”, поэтому в ближайшее время падения не будет», – считает Кадаков.

Говоря об итогах 2024 года, он склоняется к 1,3-1,4 млн проданных легковых машин. Однако в начале следующего года, эксперт прогнозирует, что первые два месяца окажутся «мертвыми» из-за большой цены на новые легковушки.