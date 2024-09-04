Татарстан вошел в топ-3 регионов по продажам новых грузовиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан оказалась на третьем месте среди регионов России по количеству проданных с января по август текущего, 2024 года новых грузовых автомобилей. Это следует из исследования Минпромторга РФ.

По информации ведомства, в республике за восемь месяцев было продано 4667 новых грузовых машин — 6% от общего объема продаж. В целом по стране за это время было реализовано 81 326 новых грузовых авто — на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.

При этом Татарстан опередили такие регионы, как Московская область (8259 новых грузовых авто, 10% от общего объема продаж) и Москва (6526 новых грузовиков, 8%). В топ-5 субъектов Федерации по этому показателю также вошли Краснодарский край (3395 новых грузовиков, 4%) и Санкт-Петербург (2934 новых грузовика, 4%).

В общей сложности в России за январь — август 2024 года было реализовано 1 173 614 новых транспортных средств — на 52% больше, чем за соответствующий период 2023-го. Из них 516 136 машин было произведено внутри страны — на 32% больше, чем в прошлом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ с начала года увеличил выпуск грузовиков модели К5 в 1,5 раза.