Татарстан вошел в топ-30 регионов России по уровню зарплат

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Республика Татарстан заняла 30-е место среди регионов России по уровню зарплат в отраслях в 2023 году. Исследование провели эксперты РИА Новости.

В Татарстане по итогам прошлого года наибольшая зарплата отмечена в химической промышленности, она составила 90 тыс. рублей.

Соседями Татарстана в рейтинге стали Еврейская автономная область (29-е место, там 90 тыс. рублей зарабатывают сотрудники компаний, занимающихся сухопутными перевозками) и Свердловская область (31-е место, те же 90 тыс. рублей зарабатывают представители сферы IT и связи).

Лидерами рейтинга стали Москва (в столице страны максимальная зарплата у оказывающих финансовые услуги, они зарабатывают 256 тыс. рублей), Сахалинская область (здесь сотрудники добывающей отрасли зарабатывают 232 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (в нем 220 тыс. рублей зарабатывают занятые в добыче нефти и газа).

В первую десятку регионов по уровню отраслевых зарплат также вошли Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Магаданская область.

Помимо северной столицы, где максимальные зарплаты зафиксированы в сфере IT, высокие показатели этих субъектов связаны с рыболовством и добычей природных ископаемых (включая нефть и газ, а также драгоценные металлы).

Абсолютным аутсайдером оказалась Республика Калмыкия, где наивысшая зарплата по итогам прошлого года составила 47 тыс. рублей. Немногим лучше ситуация в Мордовии, Псковской и Ивановской областях, Алтайском крае. Во всех этих регионах отраслью с наивысшей зарплатой является госслужба.

В целом, по мнению экспертов, российский рынок труда в 2023 году продолжал меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Основной проблемой для него они называют «исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат».

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова назвала размер средней зарплаты в Татарстане по итогам января 2024 года. Татарстанстат перечислил сферы экономики республики с самыми высокими зарплатами. Президент России Владимир Путин оценил рост реальной зарплаты в среднем по стране за 2023 год в 7,7%.