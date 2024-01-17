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Рост реальной зарплаты в России в 2023 году составил 7,7%
Рост реальных заработных плат в России в 2023 году составил 7,7%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства.
«Реальный рост зарплат составил 7,7%. Это неплохо, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», – сказал глава государства.
Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил эти цифры.
«За три квартала 23-го года они выросли на 4,4%. При этом заработные платы за 10 месяцев выросли в реальном выражении, как вы и отметили, на 7,7%, если в номинале смотреть, там больше 13% <...> Существенный вклад в рост доходов внесли также комплексные меры социальной поддержки населения, которые финансируются за счет роста бюджетных доходов и бюджетных расходов, и доход от предпринимательской деятельности», – доложил глава Минэкономразвития.
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