Рост реальной зарплаты в России в 2023 году составил 7,7%

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Рост реальных заработных плат в России в 2023 году составил 7,7%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства.

«Реальный рост зарплат составил 7,7%. Это неплохо, но, имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», – сказал глава государства.

Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил эти цифры.

«За три квартала 23-го года они выросли на 4,4%. При этом заработные платы за 10 месяцев выросли в реальном выражении, как вы и отметили, на 7,7%, если в номинале смотреть, там больше 13% <...> Существенный вклад в рост доходов внесли также комплексные меры социальной поддержки населения, которые финансируются за счет роста бюджетных доходов и бюджетных расходов, и доход от предпринимательской деятельности», – доложил глава Минэкономразвития.