Названы сферы экономики Татарстана с самыми высокими зарплатами

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В Татарстане наибольшей по итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата оказалась у занятых в добыче полезных ископаемых, она равняется 98 471 рублю и на 59,2% выше среднереспубликанского уровня. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

Высокий уровень средних зарплат по итогам прошлого года также зафиксирован у занимающихся научными исследованиями и разработками (97 801,6 рубля, на 58,2% выше среднереспубликанского уровня), у работающих в области информации и связи (95 199 рублей, на 53,9% выше среднереспубликанского уровня) и у занятых в финансовой, страховой деятельности (90 705,1 рубля, на 46,7% выше среднереспубликанского уровня).

При этом среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году составила 61 840,7 рубля, увеличившись на 18,8%. Вместе с тем реальные зарплаты татарстанцев выросли меньше, на 13,2%, о чем сообщал «Татар-информ».

Самыми маленькими по итогам 2023 года начисленные зарплаты оказались у работающих в гостиницах и заведениях общественного питания (36 711,1 рубля, на 40,6% ниже среднереспубликанского уровня), у занятых операциями с недвижимым имуществом (40 416,6 рубля, на 34,6% ниже среднереспубликанского уровня) и у предоставляющих прочие виды услуг (42 144,9 рубля, на 31,8% ниже среднереспубликанского уровня), а также у занятых административной деятельностью (42 472,2 рубля, на 31,3% ниже среднереспубликанского уровня).

Стоит отметить, что недавно министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова назвала размер средней зарплаты в Татарстане по итогам января 2024 года. Президент России Владимир Путин оценил рост реальной зарплаты в среднем по стране за 2023 год в 7,7%.