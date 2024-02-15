Зарипова назвала размер средней зарплаты в Татарстане по итогам января

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по уровню средней зарплаты. По данным статистики за ноябрь — январь, средняя зарплата в регионе составляет более 59 тыс. рублей. Такие данные привела сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Это рынок не работодателя, а работника. Если раньше работники переходили с одного предприятия на другое за 1–3 тыс. рублей, то сегодня — за 5 тыс. перейдут, за меньшее — нет», — отметила она.

В числе отраслей, где самые низкий уровень оплаты труда, спикер назвала операции с недвижимым имуществом и сферу услуг. Но в этот список уже не входят крупные организации сельского хозяйства.

«Уровень автоматизации привел к тому, что дойное стадо из 1,5–2 тыс. коров обслуживают семь человек. Норма выручки на одного работника достаточно высока, позволяет выдерживать высокие заработные платы», — пояснила Зарипова.

Сегодня работодатель, чтобы привлечь специалистов, предлагает расширенный пакет социальных гарантий, компенсирует питание и транспортные расходы, организует дополнительное медицинское обеспечение. Некоторые работодатели компенсируют аренду жилья либо помогают работникам участвовать в программах ипотечного кредитования, предлагают стимулирующие выплаты.