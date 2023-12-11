Татарстан вошел в топ-25 регионов по скорости накопления первого взноса ипотеки

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Республика Татарстан заняла 24-е место среди регионов России по скорости накопления первого взноса ипотеки. Исследование провели эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты предположили, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы без прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров в каждом регионе.

В итоге оказалось, что в Татарстане на таких условиях на первоначальный взнос придется откладывать 4,8 года. При этом в республике 19,6% семей из двух работающих и одного ребенка не смогут накопить на первый взнос и за десять лет непрерывной работы.

Соседями Татарстана оказались Тюменская область (23-е место, скорость накопления первого ипотечного взноса — 4,7 года, доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 21%) и Республика Хакасия (25-е место, скорость накопления первого ипотечного взноса — 4,8 года, доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 25,8%).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (скорость накопления первого ипотечного взноса — 2,3 года, доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 5,6%). Далее в порядке убывания разместились другие регионы Сибири и Крайнего Севера: Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Иркутская и Мурманская области, республики Коми Саха (Якутия), Сахалинская область.

Москва (скорость накопления первого ипотечного взноса — 5,3 года, доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 23,8%) заняла лишь 45-е место, Санкт-Петербург (скорость накопления первого ипотечного взноса — 4,8 года, доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 16,6%) стал 26-м.

Абсолютным аутсайдером оказалась Кабардино-Балкария, где скорость накопления первого ипотечного взноса составила 14,7 года, а доля не могущих накопить на него за десять лет семей — 57,6%. Чуть лучше ситуация в Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Крыму и Севастополе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными и увеличить предельный размер кредита. Позднее Президент России Владимир Путин заявил, что на рынке ипотеки есть риски, но Центральный банк и Правительство РФ ищут решение.