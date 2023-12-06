Минниханов предложил сделать бессрочными льготные программы ипотеки

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными и увеличить предельный размер кредита. Он выступил на совместном заседании Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» (председателем которой является) и Комитета Государственной Думы России по строительству и ЖКХ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам Рустама Минниханова, каждое окончание срока действия льготных ипотечных программ порождает ажиотажный спрос на жилье. В связи с этим он предложил сделать их бессрочными по аналогии с сельской ипотекой — при наличии лимитов.

«Льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья. Мы видим, что в целом по стране за десять месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года», — констатировал Раис РТ.

Вместе с тем он обратил внимание на «один вопрос». «Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем», — пояснил Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его оценке, рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. Он назвал среднюю стоимость двухкомнатной квартиры в Казани — 12–13 млн рублей, уточнив, что это «самый востребованный вариант для семей с детьми».

В этом контексте Раис Татарстана также посоветовал увеличить предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с текущих 6 до 12 млн рублей. Кроме того, он поддержал предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сохранить нынешние процентные ставки по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам.

«Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов — это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?» — задал он риторический вопрос.

Вместе с тем Рустам Минниханов подчеркнул, что благодаря своевременно принятым Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ мерам поддержки строительная отрасль набрала хороший темп и демонстрирует положительную динамику. Так, в Татарстане текущий год предполагается завершить с рекордным показателем по вводу жилья — более 3 млн кв. метров.

Упомянул Раис РТ и необходимость строительства нового жилья в малых населенных пунктах, что особенно важно для развития производства и сохранения на этих территориях населения. К тому же, уверен он, «это позволит удержать цены на жилье, увеличит предложения на рынке, снизит миграцию в крупные города».

Ранее стало известно, что Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос для семейной и льготной ипотеки. До этого в Госдуме предложили ужесточить выдачу льготной ипотеки на новостройки.