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Экономика 8 декабря 2023 12:01

Эксперты: Рынок жилья потеряет до 30% покупателей после ужесточения льготной ипотеки

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Инициатива Минфина России об ужесточении условий для выдачи льготной ипотеки уберет с рынка 25–30% потенциальных покупателей. Как следствие, застройщики начнут не индексировать (повышать) цены, а широко применять скидки и акции. Такой прогноз по рынку новостроек дал аналитик ЦИАН Алексей Попов, пишет РБК.

Напомним, из-за быстрого роста объемов кредитования и цен на квартиры в новостройках Минфин РФ предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. Одно из них – повышение первоначального взноса с 20% до 30%. Эксперты отметили, что такой размер первоначального взноса по льготной ипотеке – очень критичен для большинства потенциальных клиентов.

Повлияет на сокращение покупателей и более жесткий подход банков к оценке платежеспособности клиентов. Напомним, в России также предлагали ввести новые требования к предельной долговой нагрузке и ограничить число кредитов, выдаваемых в одни руки.

При этом в краткосрочной перспективе в ЦИАН не исключают еще одного периода ажиотажного спроса, когда покупатели будут скупать квартиры пока «есть возможность».

#Ипотека #рынок #Россия #прогноз #Минфин РФ
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