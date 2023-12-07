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Путин заявил, что на рынке ипотеки есть риски, но ЦБ и Правительство РФ ищут решение
Российский Президент Владимир Путин заявил, что в стране есть определенные ипотечные риски. Один из них - перегрев ипотечного рынка. При этом Центральный банк России вместе с правительством РФ ищут решения.
Он подчеркнул, что на этот счет возникает множество дискуссий. Россия в этом плане старается найти решение проблемы с учетом негативного опыты других государств.
«Россия знает негативный опыт других стран, в которых рынок ипотечного кредитования оказался не обеспечен реальными деньгами. Мы знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт негативный для того, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило», - сказал Путин на форуме «Россия зовет!».
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