Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан по предварительным итогам 2025 года заняла 18-е место среди регионов России по доступности покупки новых автомобилей. Исследование провели специалисты РИА Новости.

Доля семей, которые могут купить и содержать недорогой (1,3 млн рублей) новый автомобиль в кредит, в Татарстане составляет 22,8%. Средний по цене (2,9 млн рублей) автомобиль доступен в кредит 6,4% татарстанских семей.

Соседями Татарстана по рейтингу оказались Амурская область (17-е место, среднее авто доступно 7,0% семей) и Иркутская область (19-е место, недорогую машину в кредит могут себе позволить 22,3% семей, среднюю по стоимости – 6,8%).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где недорогие авто доступны в кредит 57,8% семей, а средние по цене – 29,1%. На позициях со второй по четвертую также предсказуемо оказались регионы Крайнего Севера с их высокими зарплатами – Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Москва заняла лишь пятое место: в столице недорогую машину в кредит могут себе позволить 42,1% семей, а среднюю по стоимости – 20,2%. Санкт-Петербург лишь 11-й (недорогое авто в северной столице доступно 31,1% семей, среднее по цене – 10,9%), Московская область – 12-я.

Вторую пятерку рейтинга при этом также составили северные регионы: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.

Абсолютным антилидером рейтинга оказалась Ингушетия – также в соответствии с традицией. Там недорогой автомобиль в кредит могут купить 1,9% семей, а средний по стоимости – 0,6%.

Чуть лучше ситуация в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, Ивановской области, Крыму, Тыве и Севастополе.

В целом по России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем, составляет 20,5% семей, а средним по цене – 6,6%.

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости автомобиля и сроке в три года. Помимо кредита, учитывались и другие расходы: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Использовались данные за 2025 и 2024 годы.

Семейные доходы учитывали выплату НДФЛ и были скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что половина средств, остающихся от семейного бюджета после вычета прожиточных минимумов, идет на содержание машины и выплаты по кредиту.