Новые правила утильсбора на авто: что нужно знать татарстанцам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 декабря в России начали действовать новые правила утилизационного сбора. О том, как данное новшество повлияет на отечественный авторынок, – в материале «Татар-информа».

Утилизационный сбор — это обязательный разовый платеж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию либо при его производстве внутри страны. Формально эти средства предназначены для последующей экологичной переработки транспортного средства в соответствии с действующими нормами.

Что изменится при расчете утильсбора

По обновлённым требованиям размер утильсбора теперь зависит от мощности двигателя, что заметно меняет правила игры на рынке импортных авто. Сумма рассчитывается по простой формуле: базовая ставка умножается на установленный коэффициент. Недавние поправки не затронули саму ставку — она по-прежнему составляет 20 тыс. рублей для легковых машин категории M1 и 150 тыс. рублей для грузового транспорта, автобусов и различного вида прицепов. Далее эта величина умножается на показатель из таблицы коэффициентов.

Ранее частные лица могли ввозить автомобили для личного использования по минимальным «льготным» тарифам, если объем двигателя не превышал 3 литров, при этом мощность мотора вовсе не учитывалась. В итоге граждане платили всего 3,4 тыс. рублей за новые легковушки и 5,2 тыс. рублей за машины старше трёх лет. Однако с 1 декабря 2025 года такая льгота сохраняется лишь для автомобилей с ДВС мощностью не более 160 л.с. Для электромобилей и гибридов последовательного типа лимит составляет не выше 80 л.с.

Примеры повышения утильсбора на конкретные марки автомобилей

Например, если ранее за ввоз в страну физлицом для личного пользования нового автомобиля Skoda Kodiaq с двигателем мощностью 186 л.с. утильсбор составил бы 3,4 тыс. рублей, то сейчас он будет около 750 тыс. рублей. Ввоз Toyota RAV4 с двигателем мощностью 236 л.с. обойдется в 2 млн рублей вместо 3,4 тыс. рублей. За китайский Geely Monjaro (238 л.с.) «утиль» составит почти 850 тыс. рублей вместо 3,4 тыс. рублей. Volkswagen Golf GTI (200 л.с.) – почти 800 тыс. рублей вместо 3,4 тыс.