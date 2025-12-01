news_header_top
Общество 1 декабря 2025 10:01

С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора на автомобили

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчета утильсбора на автомобили. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовых актов еще 1 ноября, однако его вступление в силу было перенесено, чтобы автовладельцы успели подготовиться.

Утильсбор рассчитывается по формуле «базовая ставка, помноженная на коэффициент». Если первый параметр остается тем же самым, то второй теперь рассчитывается по-другому – в зависимости от мощности автомобиля.

Для граждан, ввозящих для личного пользования машины мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, оставят льготную ставку, которая составят 3400 рублей.

