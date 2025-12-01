Глава Минпромторга РФ: В России выпускается более 20 брендов автомобилей

В России выпускается значительное количество моделей автотранспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

По словам главы Минпромторга РФ, российские предприятия производят свыше 20 марок и более 50 различных моделей легковых автомобилей. Алиханов уточнил, что производственный спектр включает в себя седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники.

Глава ведомства также отметил, что отечественные машины выпускаются как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электро- и гибридным мотором.