Татарстан – в пятерке лидеров по инвестициям: как меняется экономика региона

Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему инвестиций, пишут «Известия». Республика сохраняет позиции среди лидеров по привлечению капитала, а вложения направляются в промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру и другие отрасли экономики. Существенную роль в инвестиционной активности играют частный бизнес и зарубежные инвесторы.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что происходит с инвестициями в Татарстане

За январь – июнь 2026 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 777,9 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика стала единственным регионом Приволжского федерального округа, где показатель вырос. В целом по ПФО вложения сократились на 15,4%, а по России – на 9,9%, до 16,2 трлн рублей.

При этом динамика внутри полугодия была неоднородной. В первом квартале инвестиции в Татарстане снизились на 17,8% в годовом выражении, однако последующий рост позволил компенсировать спад. По итогам шести месяцев республика вышла в плюс.

По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысил 1,67 трлн рублей. Республика обновила рекорд, хотя при этом темпы роста замедлились: вложения увеличились на 3,8% после роста на 13,1% в 2024 году и на 22% в 2023-м.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана в январе 2026 года руководитель ведомства Талия Минуллина сообщила, что, по оценке агентства, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составил около 1,6 трлн рублей, из которых примерно 1,3 трлн пришлись на внебюджетные источники.

За январь – сентябрь 2025 года вложения достигли 1,174 трлн рублей, увеличившись на 23% к аналогичному периоду предыдущего года. Внебюджетные инвестиции за этот период выросли на 34%, до 1,066 трлн рублей.

Разница между предварительной оценкой на январской коллегии и более поздними годовыми данными связана с тем, что статистические показатели уточняются по мере поступления информации.

«Если идет рост инвестиций, значит, все в порядке с экономикой»

Рост инвестиций может свидетельствовать о положительной динамике экономики региона. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Если идет рост инвестиций, значит, все более-менее в порядке с экономикой. Предприятия аккумулируют прибыль, растет выручка, и часть этих средств направляется на инвестиции. По крайней мере, так действует макроэкономический закон: инвестиционная активность зависит от роста экономики», – отметил эксперт.

Он также обратил внимание на поступления НДФЛ, которые, по его оценке, могут указывать на относительно высокий уровень оплаты труда в регионе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Национальные проекты работают как реальный инструмент привлечения капитала»

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин в комментарии «Татар-информу» связал инвестиционную привлекательность Татарстана с реализацией национальных проектов и взаимодействием федеральных и региональных властей. По его словам, нацпроекты помогают привлекать капитал, поскольку объединяют федеральные меры поддержки и региональные инициативы.

«В Татарстане национальные проекты работают как реальный инструмент привлечения капитала. Мы видим, как инфраструктурные, технологические и социальные проекты, запущенные в рамках нацпроектов, формируют комфортную среду для инвесторов: строятся дороги и инженерные сети, модернизируются социальные объекты, развиваются цифровые сервисы и площадки для бизнеса. Все это снижает риски и сокращает сроки запуска новых производств», – отметил депутат.

Метшин подчеркнул, что важную роль играет и система сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах – от разработки идеи до выхода на проектную мощность. По его мнению, связка национальных проектов с работой особых экономических зон, индустриальных парков и институтов развития позволяет повысить эффективность вложений.

«Важно, что республика не просто использует федеральные инструменты, а выстраивает сквозную систему сопровождения проектов: от идеи до выхода на проектную мощность. Тесная связка нацпроектов с работой особых экономических зон, индустриальных парков и институтов развития позволяет кратно увеличивать отдачу от каждого вложенного рубля», – заявил парламентарий.

По словам депутата, эффект от реализации таких проектов проявляется не только в экономике, но и в повседневной жизни жителей республики. Среди результатов он назвал создание новых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, рост доходов и повышение качества жизни.

Метшин также отметил, что опыт Татарстана может быть полезен другим регионам при реализации национальных проектов. Для этого, по его словам, необходимо закреплять успешные практики в законодательстве и создавать условия для их распространения.

«Для федерального парламента опыт Татарстана – это ценный ориентир: он показывает, как национальные проекты могут стать драйвером не только отраслевого, но и территориального развития. Наша задача – закрепить лучшие практики в нормативной базе и создать условия, чтобы такой подход мог масштабироваться на другие субъекты», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что дальнейшая работа должна быть направлена на совершенствование механизмов взаимодействия и расширение мер поддержки бизнеса.

«Считаю, что достигнутый результат – это стимул двигаться дальше: донастраивать механизмы взаимодействия, расширять спектр мер поддержки и делать участие в нацпроектах максимально доступным и прозрачным для бизнеса любого масштаба. Татарстан наглядно демонстрирует, что синергия федерального и регионального уровней – это главный ресурс для устойчивого экономического роста», – заключил Метшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во что вкладывают деньги

В 2025 году инвестиции в Татарстане не только достигли рекордного объема, но и изменили отраслевую структуру. Значительная часть вложений пришлась на обрабатывающие производства. При этом темпы роста различались в зависимости от отрасли и квартала.

В первом квартале 2026 года инвестиции в основной капитал республики сократились на 17,8% в годовом выражении. Среди причин аналитики называли эффект высокой базы, снижение инвестиционной активности в стране на фоне высокой ключевой ставки и уменьшение прибыли предприятий.

На итоговой коллегии АИР Татарстана Минуллина также отмечала, что замедление экономики и жесткая денежно-кредитная политика сказываются на инвестиционной деятельности. По ее оценке, бизнесу становится сложнее финансировать новые проекты в условиях, когда меняются стоимость заемных средств и финансовые возможности компаний.

При этом предприятия продолжают вкладывать деньги в развитие производства. По данным АИР, объем частных инвестиций в основной капитал Татарстана в 2025 году составил 1,485 трлн рублей – на 15% больше, чем годом ранее. Основная доля вложений пришлась на обрабатывающую промышленность.

В агентстве связывают развитие инвестиционной активности в том числе с появлением новых компаний с иностранным участием и реализацией проектов в муниципальных районах республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Иностранные инвестиции: восемь территорий Татарстана

Несмотря на сложные условия, Татарстан продолжает привлекать зарубежный капитал. По данным, которые Минуллина представила в сентябре 2026 года, за первое полугодие иностранные инвестиции привлекли восемь территорий республики: Казань, Набережные Челны, Елабуга, Высокогорский, Сабинский, Зеленодольский, Верхнеуслонский и Нижнекамский районы.

Глава АИР также сообщила о росте иностранных вложений в сельское хозяйство. При этом в 2025 году число новых компаний с иностранным участием сократилось: в республике зарегистрировали 67 таких компаний против более чем 100 годом ранее.

Минуллина отмечала, что появление новых компаний в условиях международной неопределенности остается результатом работы по привлечению зарубежных партнеров. В числе инструментов она называла международные деловые мероприятия, которые помогают устанавливать контакты между предпринимателями и находить рынки сбыта.

В Татарстане проходят Международный экономический форум «КазаньФорум», российско-китайский форум «РОСТКИ» и российско-индийский бизнес-форум TIME. Эти площадки позволяют представителям бизнеса знакомиться с потенциальными партнерами и обсуждать совместные проекты.

Однако количество деловых встреч само по себе не показывает, сколько инвестиций в итоге поступит в экономику. Для оценки результата важно учитывать, какие соглашения переходят в практическую стадию, сколько проектов начинают работать и какой объем средств инвесторы фактически вкладывают.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что может изменить инвестиционную динамику

По итогам первого полугодия Татарстан сохранил небольшой рост инвестиций на фоне снижения показателя в России и Приволжском федеральном округе. При этом данные за начало года показывают, что инвестиционная активность в республике остается неравномерной: спад первого квартала сменился ростом во втором.

Дальнейшая динамика будет зависеть от финансовых возможностей предприятий, стоимости кредитов и реализации крупных проектов. Для республики также остается актуальной задача привлечения иностранного капитала и расширения числа территорий, которые могут предложить инвесторам подготовленные площадки и необходимые коммуникации.

Работа с инвесторами требует не только продвижения Татарстана на международных площадках, но и решения практических вопросов на местах. От того, насколько быстро бизнес сможет получить землю, подключиться к сетям и начать производство, зависит, превратятся ли одобренные инициативы в работающие предприятия.

Республика сохраняет положительную динамику инвестиций, однако небольшой прирост за первое полугодие не снимает вопросов о темпах дальнейшего развития. На фоне высокой стоимости финансирования и замедления экономики важными остаются как привлечение новых проектов, так и создание условий для их своевременной реализации.