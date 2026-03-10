Объем частных инвестиций в основной капитал РТ в 2025 году приблизился к 1,5 трлн рублей

Объем частных инвестиций в основной капитал Республики Татарстан в 2025 году составил 1,485 трлн рублей. При этом основная доля финансовых вложений пришлась на сферу обрабатывающего производства. Об этом сообщила Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

«Плюс 15% к частным инвестициям в основной капитал – значит плюс 15% к экономической устойчивости и благоприятному инвестиционному климату, который предлагает сегодня Татарстан – лидер среди регионов России!» – заявила она.

Глава ведомства добавила, что в республике продолжают открываться компании с иностранным участием, активно развиваются проекты в муниципальных районах и прорабатываются новые инвестиционные предложения.

«Год назад мы перешагнули цифру в триллион рублей, а в этом году приблизились к 1,5 трлн рублей», – резюмировала руководитель АИР РТ.