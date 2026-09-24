Инвестиционные «качели» Татарстана: что помогает росту вложений

За январь-июнь 2026-го инвестиции в основной капитал в Татарстане в годовом выражении, после спада на 17,8% в первом квартале, выросли на символические 0,5%. При этом по России в целом капвложения в таком же разрезе сокращались уже пятый квартал подряд. Что помогло Татарстану снова оказаться вне федерального тренда – в обзоре АЦ «Татар-информа».





За январь-июнь 2026-го инвестиции в основной капитал в Татарстане в годовом выражении, после спада на 17,8% в первом квартале, выросли на символические 0,5%.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Скачок инвестиций во втором квартале компенсировал спад в первом

Инвестиции в основной капитал за январь – июнь 2026-го в Татарстане превысили 777,9 млрд рублей, что всего на 0,5%, но все-таки больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

В квартальном разрезе Татарстанстат по неизвестной причине данных больше не публикует. Но очевидно, что пусть и скромный, но все же плюс за первое полугодие был обеспечен резким взлетом капвложений в апреле – июне. О темпе можно только догадываться, но намекнем – это что-то двузначное. Только такой разворот в динамике мог компенсировать спад на 17,8% за первый квартал.

При этом стоит отметить, что объемы инвестиций без субъектов малого предпринимательства и того, что не наблюдается «прямыми статистическими методами», за первое полугодие в Татарстане не выросли, а сократились – причем на 4,9%, до 538,6 млрд рублей (эта сумма важна, так как именно «внутри» нее капвложения раскладываются по видам, источникам и отраслям). Но за первый квартал падение в этой части инвестиций составляло 31,1% (то есть в полтора раза быстрее, чем в общей сумме). Некое замедление нисходящей динамики – явный, и, не будем ханжами, позитивный факт.

АЦ «Татар-информа» ранее неоднократно отмечал, что «качели» в инвестиционном процессе – дело для Татарстана обычное. Например, в прошлом году, когда квартальные темпы еще не стали тайной за семью печатями, капвложения в первом квартале скакнули на 39%, а во втором (до пересчетов) – упали почти на 4%. Первое полугодие 2025-го в итоге было «закрыто» с плюсом в 16,3% (то есть в нынешнем почти нуле зашита высокая база).

Взлет в третьем квартале на 38% сменился спадом в четвертом на 27%. Несмотря на эти «крылатые качали», по итогам прошлого года вышел рост на 3,8%, и был достигнут новый исторический рекорд в абсолюте – более 1,67 трлн привлеченных в экономику Татарстана рублей.

Во многом такие перепады объясняются особой ритмичностью бюджетного импульса. Но не им единым. Как объяснила «Татар-информу» управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских, в Татарстане (да и не только) квартальная статистика инвестиций особенно чувствительна не только к срокам освоения бюджетных средств, оплате подрядов и вводу крупных инфраструктурных объектов – ввиду чего расходы нередко концентрируются во второй половине года, особенно в четвертом квартале, после завершения конкурсов и приемки работ (прошлый год, очевидно, в этом плане оказался исключением из правил).

«Колебания также усиливают крупные проекты в нефтехимии, машиностроении, транспорте и строительстве. Перенос одного этапа, поставки оборудования или платежа между кварталами способен заметно изменить региональный показатель. Дополнительные факторы – неравномерное корпоративное финансирование, сезонность строительных работ, изменение стоимости оборудования и статистические пересмотры», – объяснила аналитик.

Добавляя, что «скачки не обязательно означают столь же резкие изменения инвестиционной активности»: «Часто они отражают календарь финансирования и учета нескольких крупных проектов».

С учетом высокой базы 2025-го нынешний сезон, скажем мягко, не вдохновляет – по крайней мере пока. Однако на фоне всей России, где капвложения в годовом выражении сокращаются уже пять кварталов подряд (в первом квартале текущего года – на 14,3%, во втором – на 6,4%, а за полугодие – на 9,9%), Татарстан благодаря рывку в апреле – июне остается одним из немногих инвестиционных оазисов.

Причем в ПФО – вообще единственным: за январь – июнь во всех остальных 13 регионах инвестиции сократились, по округу в целом – на 13,4%.

Официальный прогноз от Минэкономразвития РФ на весь 2026 год для РФ в целом – снижение капвложений на 1,5% «в условиях сохранения относительно дорогих заемных средств и сокращения прибыли организаций». И, кстати, даже для такого результата вторая половина года должна будет пройти не в миноре, а в мажоре.

В Татарстане же по итогам текущего года, как заявил в сентябре глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, ожидают взятия очередной рекордной планки – 1,78 трлн рублей (с ростом примерно на 1% к предыдущему году). Одним из ключевых факторов достижения прогнозных планов, подчеркнул министр, является «своевременная реализация заявленных инвестиционных проектов на преференциальных территориях» – в ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис» и пяти ТОРах.

Впервые за долгое время динамика инвестиций сблизилась с темпами работ в строительстве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Доля вложений в объекты интеллектуальной собственности взлетела до 19,7%

Теперь про некоторые особенности текущего момента. Первое, что бросается в глаза, – впервые за долгое время динамика инвестиций сблизилась с темпами работ в строительстве. Правда, есть нюанс – если темпы роста в стройке в Татарстане за первое полугодие балансировали на грани нуля (в то время как по РФ – просели на 5%), то объемы работ по крупным и средним организациям (то есть в коммерческом сегменте, это примерно четверть в общей сумме) рухнули на 13,1%.

В основном – за счет сокращения строительства дорог, инженерных сооружений и всевозможной недвижимости. Столь сильные расхождения между динамикой в целом по сегменту и темпами в его важной части наметились еще в 2025-м. И в текущем году ситуация не поменялась.

Но отразилась на видовой структуре инвестиций. Хотя доля вложений в здания и сооружения (в том числе жилые) и подготовку площадок (т.н. «расходы на улучшение земель») выросла за первое полугодие не сильно, в сумме до 37,5% (по итогам прошлого года было 42,6%), доля машин и оборудования вернулась к уровням 2024-го, снизившись до 38,1%.

Напомним, весь прошлый год инвестиции в «железо», наиболее продуктивные в общем котле, так как они обеспечивают высокую отдачу в повышение добавочной стоимости и рост производительности труда, росли. Например, в первом полугодии 2025-го их доля доходила до 57%, а по итогам 2025-го составила 51,2% (хотя традиционно на этот вид приходилось порядка 30-40%, основные деньги шли все-таки в менее производительные земли и сооружения).

На федеральном уровне этот сегмент в 2026-м вообще оказался в лидерах падения. И, по оценке ПСБ, «лишь отчасти причина опережающего спада здесь – распространение оптимизационных стратегий бизнеса, связанных с ростом налогов, жесткой ДКП и продолжительным опережающим ростом ФОТ». Главный «виновник» – высокая инфляция: так, средний индекс цен на приобретение машин и оборудования в июне 2026-го составил около 21%. «Причем факторы этой инфляции связаны не только со спросом, а в значительной степени формируются под влиянием шоков на стороне предложения – например, стремительного роста цен на чипы, роста логистических издержек и ограничения цепочек поставок», – объясняют в банке.

Конкретно в Татарстане видовые расклады изменились и по другой причине – из-за неожиданного и резкого взлета вложений в объекты интеллектуальной собственности (ИС), доля которых взлетела до 19,7% (по РФ рост тоже случился, но не столь заметный)! Для сравнения: в первом квартале эта доля составляла всего 3,2%, а по итогам 2025-го – и вовсе 2,6%.

Но такие чудеса у нас уже случались. Например, за январь – сентябрь 2023-го доля ИС поднималась и до 22% (и по итогам того же года, благодаря этому, до 15,6%), что тогда во многом объяснялось ускоренным импортозамещением в ИТ-сфере. Но в последние два года на подобные инвестиции приходилось 2-4%. Что такого особенного случилось этой весной и в начале лета в Татарстане – остается только догадываться. А главный вопрос – окажется ли тренд устойчивым или ограничится, как и раньше, единичным скачком – остается открытым.

Стоит отметить, что в целом по РФ собственные средства бизнеса – традиционный источник инвестиций – тоже держатся на исторически высоком уровне – почти в 60% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доля собственных средств бизнеса в инвестициях выросла до рекордных 79,1%

Другие структурные перекосы в инвестиционном потоке в республику, на которые АЦ «Татар-информа» обращал внимание в предыдущих обзорах, не изменились. Доля собственных средств бизнеса в структуре источников за первое полугодие выросла до раблезианских масштабов – почти 80%, а привлеченных – упала до 20,9%. Главным образом – за счет сильного сокращения банковского кредитования, что на фоне последовательного смягчения денежно-кредитной политики Банка России выглядит весьма красноречиво.

При этом доля бюджетного финансирования в сравнении с первым полугодием 2025-го практически не изменилась. И, что отрадно, в этом иссыхающем, но все еще живительном источнике чуть сильнее забил федеральный «фонтанчик».

Стоит отметить, что в целом по РФ собственные средства бизнеса – традиционный источник инвестиций – тоже держатся на исторически высоком уровне – почти в 60% (в ПФО – 70,8%). Но доля привлеченных все-таки превышает 40% (в ПФО – 29,2%), и на банковские кредиты приходится 15,8% (в ПФО – 10%).

В Татарстане столь существенный сдвиг в сторону одного источника можно объяснять, с одной стороны, блестящим финансовым результатом деятельности компаний – сальдо прибылей и убытков за первое полугодие 2026–го выросло на… 64,9% (по РФ, для сравнения, сократилось на 13,3%)! В том числе в обработке – на 83,4% (по РФ – упало на 27,1%), а в добыче – на 211,6% (по РФ – на 49,6%!).

Доля обработки в целом увеличилась незначительно, до 57,7%, или до 310,9 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доля автопрома в инвестициях упала до 1,5%, за полугодие – всего 8,2 млрд рублей

С другой стороны, объяснение можно обнаружить и в разрезе инвестиций по видам экономической деятельности (ВЭД). Доля одной отрасли, во многом связанной с госзаказом – прочих транспортных средств и оборудования (включает авиатехнику и БПЛА) – за первое полугодие в Татарстане выросла, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, с 27% до 40,2%. В деньгах это более 216,3 млрд рублей.

При этом доля обработки в целом увеличилась незначительно, до 57,7%, или до 310,9 млрд рублей. То есть в одну отрасль пришло уже две трети всех инвестиций в обрабатывающие производства. Заметные доли внутри сегмента остались только у химпрома – 9,1% (48,8 млрд рублей) и нефтепереработки – 3,1% (16,4 млрд рублей), но и они в сравнении с первым полугодием 2025-го снизились с 13,5% и 5,9% соответственно.

В последнем случае итог выглядит удивительным – вероятно, ремонты НПЗ из-за «выбытия производственных мощностей» после известных происшествий просто не попали в статистику капвложений. Доля инвестиций в автопром при этом упала до 1,5% (8,2 млрд рублей), годом ранее было 2,8%.

Другие крупные ВЭД свое значение в экономике не теряют. Так, доли операций с недвижимым имуществом, а также транспортировки и хранения незначительно, но выросли – с 10% до 11,6% (62,6 млрд рублей) и с 8,1% до 9,1% соответственно (49 млрд рублей). А на добычу пришлось, как и годом ранее, 7,5% (или 40 млрд рублей).

Столь явное доминирование одного вида деятельности, причем весьма специфического, во многом объясняет не только невостребованность кредитного источника, но и, возможно, случившийся перекос в сторону интеллектуальной собственности. В кратко- и среднесрочной перспективе все это может поддержать общие темпы инвестиционной активности в республике. Но на долгосрочном горизонте, по оценке Татьяны Тирских из «Эксперт РА», столь чрезмерная зависимость экономики Татарстана от отдельных отраслей, крупных компаний и собственных средств бизнеса – главный риск для устойчивости инвестиционных процессов.

«Концентрация средств в производстве прочих транспортных средств повышает чувствительность к структуре спроса и бюджетного финансирования. Если объем заказов не окажется устойчивым на горизонте всего срока окупаемости мощностей, возможны недозагрузка оборудования и ухудшение финансового положения поставщиков», – объясняла аналитик.

А высокая доля собственных средств, хоть и выглядит признаком финансовой самостоятельности, «может означать и расходование накопленных резервов». «А если прибыль начнет сокращаться, компании будут вынуждены урезать новые проекты, обслуживание оборудования, оборотный капитал либо дивиденды. Поэтому высокая доля собственных средств способна привести к резкому инвестиционному торможению с временным лагом», – считает Тирских.

При этом Татарстан вряд ли сможет долго оставаться вне федерального тренда. Что, кстати, уже признали в Кабмине РТ – обновленный трехлетний прогноз предполагает более чем двукратное замедление роста ВРП в 2027-м до 1% (с ростом до 2% в 2028-м и 2029-м). А это означает, что замедлятся и инвестиции.

По данным сентябрьского «Мониторинга предприятий» от ЦБ, инвестиционная активность во втором квартале после снижения в первом «увеличивалась сдержанно» Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

Базовый прогноз ЦБ: во втором полугодии 2026-го динамика капвложений должна улучшиться

По данным сентябрьского «Мониторинга предприятий» от ЦБ, инвестиционная активность во втором квартале после снижения в первом «увеличивалась сдержанно». А баланс ожиданий на третий квартал предполагал «сохранение инвестактивности вблизи текущих уровней» («незначительное уменьшение» или «неизменность»).

О грядущем снижении инвестиций сообщили предприятия добычи полезных ископаемых, строительства, торговли, а также сферы услуг. Остальные планируют рост.

Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, вновь возросло влияние неопределенности экономической ситуации (26,3% респондентов). На втором и третьем местах – нехватка собственных средств (25,9%) и недостаточный спрос на продукцию (19,2%), но «при снижении их ограничивающего влияния». Стоимость кредитных средств, специально подчеркивают в ЦБ, «остается лишь на четвертом месте в перечне сдерживающих факторов».

Базовый сценарий Банка России предполагает улучшение динамики инвестиций во втором полугодии 2026-го, во многом из-за эффекта низкой базы второй половины 2025-го, новых инфраструктурных проектов, действия лагов от смягчения ДКП (которое, впрочем, в сентябре остановилось) и даже… «возросшей потребности в ремонте и защите критической инфраструктуры» и «работ по восстановлению временно выбывших мощностей» (они требуют дополнительных физических ресурсов, хотя не дают дополнительного прироста потенциала).

«О начале нового инвестиционного цикла пока говорить не приходится. Напротив, экономика все заметнее переходит от расширения производственных мощностей к сохранению и восстановлению уже созданного», – считают в Институте экономики роста имени Столыпина. Нынешнюю модель, по мнению экспертов этого учреждения, можно назвать «бюджетно-компенсаторной» – государственные расходы и инвестиции компаний с госучастием частично замещают уходящий частный капитал.

Но такая модель не способна в полной мере обеспечить устойчивый инвестиционный рост. Между тем «волшебной пилюли» для запуска нового инвестиционного цикла – такую задачу поставил перед правительством РФ президент Владимир Путин – пока не найдено. Хотя в конце августа на Совете по стратегическому развитию вице-премьер Александр Новак и обозначил ряд приоритетных мер из обновленного плана структурной перестройки экономики (от реструктуризации и добанкротной санации до снижения административных барьеров, стабильных налогов и защиты прав собственности).

«Снижение инвестиций в основной капитал уже подтачивает экономический потенциал страны (основные фонды изнашиваются, а технический прогресс не стоит на месте, уходя вперед и угрожая потерей конкурентоспособности)», констатируют в ПСБ. Для его сохранения и повышения властям придется балансировать между запуском инвестиционного цикла и борьбой с инфляцией. «Это значит, что дальнейший цикл смягчения ДКП и возврат ключевой ставки к нейтральному уровню может быть «рваным» – частые периоды пауз и медленное поступательное снижение ставки по мере сокращения проинфляционных рисков», – прогнозируют в банке.