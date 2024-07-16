Утильсбор на автомобили в России может подорожать почти вдвое с 1 октября

Утилизационный сбор на автомобили в России может вырасти почти в два раза уже с 1 октября. Соответствующий проект постановления Правительства появился на портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что повышение стоимости услуги повлияет только на автомобили иностранного производства, так как для российских производителей разницу компенсируют из бюджета. Ожидается, что это позволит поддержать отечественный автопром. Так, в ближайшее время сумму хотят разово поднять на 70%, а затем ежегодно на 10-20% до 2030 года.

В документе уточнено, что для автомобилей, которые были ввезены в Россию до 1 октября, будут применяться действующие, а не повышенные ставки. Важное условие — необходимые документы на авто должны быть поданы в таможенные органы в срок до 1 ноября текущего года.

Также в проекте указаны коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора на разные годы и для транспортных средств разной мощности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанский КАМАЗ выступил в поддержку идеи о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили до 2030 года.