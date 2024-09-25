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Татарстан попал в топ регионов по количеству проданных новых авто
Татарстан занял 4 место в рейтинге регионов, жители которых покупают больше всего новых машин. Так, в августе 2024-го в республике было продано 6 121 автомобиль. Это на 2,1 тыс. единиц больше, чем в последний летний месяц 2023-го, следует из подсчетов «Автостата».
Первое место в данном топе заняла Москва (22 980 новых машин), второе – Московская область (9 662 шт.), а третье – Санкт-Петербург (6 604).
Причем Татарстан занял 4 среди регионов по количеству проданных новых авто и по итогам января-августа 2024-го. За этот период в республике было продано 42 817 машин. В топ-3 попали Москва (70 тыс.), Московская область (65,8 тыс.) и Санкт-Петербург (47,5 тыс.).
В целом по России в августе 2024 года продали 145 515 новых легковых машин. Это на 34% больше, чем годом ранее (108 519 шт.) и на 8% выше результата за июль (134 789 авто).
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