На второй линии метро Казани предусмотрели возможность работы беспилотных поездов

При строительстве второй линии метро в Казани предусмотрели возможности для работы беспилотного транспорта. Об этом сообщил журналистам на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Казанского метрополитена, генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

«Дальнейшее развитие, конечно, – в беспилотном метрополитене. И вторая линия метрополитена такие возможности будет предусматривать. Там идет строительство уже с учетом на перспективу, что это будет реализовано», – рассказал он.

Абдулхаков заметил, что всего в России семь метрополитенов, казанский – самый молодой, при этом самый инновационный.

«Наш метрополитен построен на цифровых технологиях. У нас система управления автоматизирована, в отличие от других метрополитенов, где она релейная. У реализовано даже автоведение, то есть поезда могут ходить без участия машиниста под управлением программы», – подчеркнул он.

По словам Абдулхакова, в метро постоянно улучшаются условия для пассажиров, вводятся различные виды оплаты. Например, была введена оплата по биометрии.

«Казанский метрополитен первым перешел на цифровые жетоны. Раньше они были металлические. У нас нет обслуживания кассирами. Пока такого ни у кого нет. То есть у нас вся система автоматизирована», – отметил он.