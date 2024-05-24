В Иннополисе в тестовом режиме запустили беспилотный электробус

Фото и видео: пресс-служба университета Иннополис

В Иннополисе стал выполнять рейсы электрический беспилотный автобус. Пока общественный транспорт без руля и педалей курсирует в тестовом режиме, сообщает пресс-служба университета Иннополис.

Уточняется, что автобус ходит по маршруту между Университетом Иннополис и Иннопарком с остановкой у Технопарка им. Попова. Общая протяженность маршрута составляет 3 км, а длительность его преодоления – 20 минут.

Причем беспилотный автобус движется с максимально безопасной скоростью 10 км/ч и совершает по расписанию 2—3 рейса в день, по 3 км каждый.

На полной зарядке электробус может проехать 160 км пути и примерно 10 дней работать. В таком транспорте поместятся 10 пассажиров. Также в этом автобусе есть кондиционер и подогрев.

За безопасность пассажиров отвечает оператор — он контролирует обстановку, следит за другими участниками движения и контролирует скорость движения. Причем беспилотный автобус едет с программным ограничением скорости и по принципу «пропускаем всех».

Также беспилотный автобус оснащён тремя лидарами, которые сканируют пространство вокруг транспорта. В передней части электробуса есть специальные датчики для контроля «мёртвой зоны», также имеются камеры контроля полосы, пешеходных переходов, дорожных знаков.