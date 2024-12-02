Татарстан лидирует в ПФО по уровню номинальной зарплаты

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Республика Татарстан по итогам первых девяти месяцев 2024 года лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню номинальных заработных плат. Это следует из доклада о социально-экономическом положении страны, подготовленного Росстатом.

В январе — сентябре текущего года средняя номинальная зарплата работников организаций Татарстана составила 71 450 рублей, увеличившись на 20,7% в годовом выражении.

В отдельно взятом сентябре номинальная зарплата жителей республики оказалась равна 76 934 рублям. Она увеличилась на 24,6% в годовом выражении.

На втором месте среди регионов ПФО по размеру средней номинальной зарплаты оказался Пермский край (69 956 рублей, рост составил 18,5% год к году). Третьей стала Самарская область (65 139 рублей, рост — 20,9% год к году).

Вместе с тем в целом ряде регионов Приволжья номинальные зарплаты в этом году росли быстрее, хотя и остались в итоге более низкими. Это Удмуртия (рост на 23,1% в годовом выражении), Марий Эл (22,9%), Мордовия (21,6%), Нижегородская область (21,1%) и Чувашия (21,0%).

В среднем по Приволжскому федеральному округу за девять месяцев номинальная зарплата составила 63 388 рублей — это на 20,0% больше, чем годом ранее. В среднем по России номинальная зарплата выросла на 18,0% — до 83 709 рублей.