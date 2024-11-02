За год реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,2%

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За первые восемь месяцев 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — августе составила 70 764,1 рубля. Она увеличилась на 20,2% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года.

Вместе с тем в отдельно взятом августе реальная зарплата татарстанцев выросла на 11,8% год к году. По сравнению с июлем она снизилась на 0,2%.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в августе оказалась равна 74 697,2 рубля. Она увеличилась на 21,8% в годовом выражении и на 0,2% — в месячном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вернулся в топ-10 регионов России по доходам населения.