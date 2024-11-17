Социолог: Для татарстанцев желаемая достойная зарплата — 250 тысяч рублей

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Для жителей Татарстана желаемая и оцениваемая как достойная заработная плата равняется 250 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные социологических исследований рассказала заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

При этом исследовательница уточнила, что по мнению татарстанцев минимальный прожиточный минимум в РТ равен 43 тыс. рублей.

«Татарстан достаточно благополучный регион, здесь средняя политическая активность. Жители республики с интересом относятся и к международной повестке», — описала Ефлова свое понимание среднего татарстанца.

«Также среднестатистический житель [региона] имеет постоянное место работы, это человек, который имеет высшее образование. Большинство относят себя к среднему классу», — добавила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,2%.