Минтруд сообщил о росте зарплат татарстанцев за девять месяцев на 20,7%

Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-сентябре в Татарстане составила 71,4 тыс. рублей, что на 20,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда РТ.

«Наибольший рост среднемесячной заработной платы за указанный период отмечается в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений – на 29,4%, или с 48,8 тыс. рублей до 63,1 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе.

У работников финансовой и страховой сферы зарплаты выросли на 28,5% (с 85,3 тыс. до 109,9 тыс. рублей). В сфере строительства ежемесячные доходы людей увеличились на 27,5% (с 50,8 тыс. до 63,4 тыс. рублей).