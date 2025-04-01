Татарстан к 2030 году планирует нарастить производство молока до 2,6 млн тонн

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Татарстан в этом году планирует увеличить производство молока до 2,3 млн тонн. К 2030 году во всех категориях хозяйств объемы производства молока должны вырасти до 2,6 млн тонн, что на 320 тыс. тонн больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на круглом столе Союза производителей молока РТ.

«За последние пять лет в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах производство молока увеличилось на 30%. В прошлом году республика по производству молока перешагнула планку в 2 млн 280 тыс. тонн, плюс 84 тыс. тонн, или 103,9%, к 2023 году», – рассказал он.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что по итогам прошлого года Татарстан занял первое место в России по производству молока – 6,7% от общего объема.

«Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения производим выше нормы потребления, по молоку – на 61%», – отметил он.

Зяббаров напомнил, что по указу Президента РФ Владимира Путина установлены целевые показатели по животноводству до 2030 года. К этому периоду Татарстан должен довести объемы производства молока до 114% к уровню 2024 года.

Для достижения этого показателя в республике планируется модернизация животноводческих ферм и комплексов, строительство новых животноводческих объектов и кормовых центров, а также внедрение современных информационных технологий в молочном животноводстве.