В Татарстане за год произведено 2,3 млн тонн молока

В Татарстане в прошлом году произведено почти 2,3 млн тонн молока. Это на 84,8 тыс. тонн, или на 3,9%, больше, чем в 2023-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 2024 года объем животноводческой продукции превысил 181 млрд рублей», – рассказал он.

По этому результату Татарстан занял второе место среди регионов России после Белгородской области, подчеркнул министр.

По его словам, в прошлом году также произведено 508 тыс. тонн мяса и более 1,6 млрд штук яиц.

«Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства», - заключил Зяббаров.