Марат Ахметов: Кукморский район производит 10% молока Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кукморский район производит 10% всего молока Татарстана. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, выступая на отчетной (36-й по счету) сессии Совета муниципалитета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Если привести пример развития аграрной отрасли, то вы являетесь образцовым районом для всей нашей республики. У вас производится 10% молока республики и это не предел, надеюсь, что в будущем вы выйдете и на 700 тонн молока», – подчеркнул бывший глава Минсельхозпрода РТ.

Ахметов также уделил внимание развитию промышленности, здравоохранения, образования, демографическим показателям. «Кукморский район – это одна большая семья. Здесь живут люди, которые вносят весомый вклад в судьбу республики и страны. От имени Раиса республики Рустама Минниханова хочу выразить искренние слова признательности жителям района за добросовестный труд», – подытожил он.

До этого с докладом выступил глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев. По его словам, в муниципалитете 2024 год прошел под эгидой социально-экономического развития, патриотизма и семейных ценностей.

«Сотни жителей района самоотверженно сражаются за безопасность Отечества в ходе специальной военной операции <...>. С первых дней специальной военной операции жители района активно поддерживают наших воинов на передовой. В зону СВО отправлено 162 гуманитарных конвоя, более 550 тонн гуманитарной помощи», – заметил он.

Чиновник рассказал о положительной динамике в различных отраслях экономики. По итогам 2024 года объем валового территориального продукта составил 23 млрд рублей – это 110% к уровню 2023 года. Предприятия муниципалитета отгрузили продукции на 7,7 млрд рублей, что на 5% выше уровня 2023-го.

В свою очередь сельхозпредприятия Кукморского района произвели продукции на 10 млрд 453 млн рублей. На животноводство пришлось 80% произведенной продукции, на земледелие – 20%. В прошлом году было собрано 110 тыс. тонн зерна, урожайность по району составила 39,2 ц/га. Численность крупного рогатого скота на 1 января достигла 44 469 животных, увеличившись на 1478 голов за год.

До начала сессии Марат Ахметов в сопровождении Сергея Димитриева посетил Село-Чуринскую среднюю школу и детский сад, открытые после капитального ремонта. Сама сессия прошла в Село-Чуринском сельском доме культуры, где была организована выставка товаров, произведенных местными предприятиями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, отмечает пресс-служба Госсовета РТ со ссылкой на местную газету «Хезмәт даны».