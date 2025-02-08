Зяббаров: Средняя цена реализации молока выросла на 37% за год

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В Татарстане выросли закупочные цены на молоко-сырье в 2024 году, в том числе и в малых формах хозяйствования. На сегодняшний день средняя цена реализации молока составляет 36 рублей 16 копеек, что на 37% выше, чем в прошлом году, заявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что стоимость варьируются от района к району. Наиболее высокие закупочные цены – в Балтасинском, Высокогорском, Арском и Кукморском районах, тогда как наиболее низкие в Лениногорском, Зеленодольском, Дрожжановском и Апастовском районах.

Как объяснил министр, основной доход в личных подсобных хозяйствах обеспечивается за счет содержания крупного рогатого скота. Поголовье КРС на начало года, в том числе коров, составляет 215 тыс. 104 головы, что на 33,3 тыс. голов КРС меньше, чем к прошлому году. Наибольшие потери – в Дрожжановском, Нурлатском, Пестречинском, Кукморском районах. С плюсом идут Бугульминский и Чистопольский районы.

«Сокращение связано с актуализацией данных ЭПК и последствиями сложных климатических и ценовых условий 2023 года», – добавил Зяббаров.

Он также подчеркнул, что на содержание коров в 2024-м выделили 302 млн рублей. Населением произведено 550 тыс. тонн молока (24% от общего объёма по РТ). При этом есть снижение поголовья – это последствия обвала закупочных цен на молоко в марте 2023 года. По данным ЭПК РТ коров на начало года в Татарстане насчитывается 86,7 тыс. голов. Большие потери – в Балтасинском, Аксубаевском, Дрожжановском, Тетюшском, Нурлатском районах. При этом поголовье коров увеличилось в Мамадышском и Бугульминском районах.

«Текущая ситуация демонстрирует рост закупочных цен на молоко-сырье в течение 2024 года, в том числе и в малых формах хозяйствования», – сказал Зяббаров.

Ранее глава Минсельхоза республики заявил, что малые формы хозяйствования Татарстана произвели за год продукции на 142,2 млрд рублей.