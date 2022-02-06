«Татарская принцесса» и другие: как Валиева тащит Россию к золоту командного турнира

Камила Валиева вновь поразила весь мир, внешне очень легко обыграв всех в короткой программе командного турнира по фигурному катанию. Уроженка Казани тащит Россию к золоту, но не перегрузят ли «Татарскую принцессу» перед личными соревнованиями Олимпиады — читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Благодаря мощному выступлению Камилы Валиевой, российские спортсмены обошли США в командном турнире по фигурному катанию

Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Когда напряжение не мешает удовольствию

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно. Я рада, что справилась, что каталась сегодня в свое удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю.

Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», – сразу после своего проката заявила Камила Валиева.

Мы, конечно, не эксперты, но напряженности в катании 15-летней уроженки Казани видно не было. Скорее, прокат в свое удовольствие и полный контроль над всеми элементами, о чем Камила также обмолвилась. Российская фигуристка откатала короткую программу с большим запасом, без единого намека на ошибку при исполнении сложных элементов. Она четвертой в истории фигурного катания сделала тройной аксель на Олимпийских играх. Также чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. За технику Валиева набрала 51,67 балла, общая оценка составила 90,18 балла.

Чтобы было понятно, ближайшая преследовательница – Вакаба Хигучи из Японии — отстала от россиянки аж на 16 баллов. Благодаря мощному выступлению Валиевой российские спортсмены обошли США в командном турнире по фигурному катанию. Этому очень поспособствовала американка Карен Чен. В своем прокате она допустила грубую ошибку и завершила короткую программу на пятом месте.



Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,18

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,73

3. Маделин Скиза (Канада) – 69,60

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,56

5. Карен Чен (США) – 65,20

Не перегрузить 15-летнюю Камилу: Тутберидзе «съедят», если это произойдет

Камила Валиева одним прокатом отыграла 3 балла у американцев и вывела Россию вперед. Этери Тутберидзе весьма логично сделала ставку в короткой программе на новую «Татарскую принцессу» версии 2.0. Во всех значимых стартах текущего сезона Валиева уверенно побеждала в коротких программах. А у ее партнерш по команде — Александры Трусовой и Анны Щербаковой — случались проколы.

Страшно представить, какую критику огребёт Этери Тутберидзе, если Валиева сорвет личные соревнования при двух прокатах в командном зачете Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

Но чего теперь ждать в произвольной? С одной стороны, напрашивается очередной выход Камилы Валиевой, которая прямо сейчас выглядит сущим доминатором в женском одиночном катании на планете. С другой стороны, существует риск перегрузить 15-летнюю спортсменку перед более статусными личными соревнованиями в Пекине. Страшно представить, какую критику огребёт Этери Тутберидзе, если Валиева сорвет личные соревнования при двух прокатах в командном зачете.

«Допускаю, что Камилу могут заменить в произвольной программе. Все-таки основное – это личное первенство спортсмена. Нельзя перегружать фигуристку. Но когда мы можем взять первое место в командном зачете, такой шанс тоже упускать нельзя. Думаю, представители команды и тренер самой спортсменки будут решать этот вопрос уже по факту.

К счастью, у нас есть варианты среди девочек. Аня Щербакова – боец, действующая чемпионка мира. У Саши Трусовой умопомрачительная произвольная программа. Мы все понимаем, они обе способны заменить Валиеву в произвольной программе и занять первое место», – сказала тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко порталу Sport24.

Трусовой или Щербаковой вполне хватит для произвольной

Но разница между короткой и произвольной программой принципиальна. Та же Александра Трусова все важные старты здорово исполняла свои сложнейшие «пятиквадные» программы, спасаясь тем самым после слабых коротких. Даже без чистого проката Трусовой хватит сложности программы, чтобы взять уверенную победу в командном первенстве в произвольной программе. Да и стабильная Анна Щербакова способна на это.

Женская произвольная программа будет венчать командный турнир по фигурному катанию. Рискнем предположить, что выбор фигуристки на произвольную программу будет в итоге зависеть от хода борьбы в командном первенстве. Сейчас у России комфортный отрыв в 3 очка от США и в 6 баллов от японцев.

Задел Камилы Валиевой поддержал Марк Кондратюк. Российский фигурист занял второе место в произвольной программе командного турнира Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Задел Камилы Валиевой поддержал Марк Кондратюк. Российский фигурист занял второе место в произвольной программе командного турнира. Он уступил лишь японцу Юме Кагияме, обойдя американского фигуриста Винсента Чжоу, который завершил произвольную программу на третьем месте.



Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 208,94 (10 командных очков)

2. Марк Кондратюк (Россия) – 181,65 (9)

3. Винсент Чжоу (США) – 171,44 (8)

4. Цзинь Боян (Китай) – 155,04 (7)

5. Роман Садовский (Канада) – 122,60 (6)



Рискнем предположить, что выбор фигуристки на женскую произвольную программу будет зависеть от положения команд после произвольных программ в парном катании и танцах на льду. Хотя повторимся, что при любых турнирных раскладах Трусова и Щербакова способны с запасом обеспечить победы в произвольной программе среди женщин. Остается надеяться, что федерация и тренерский штаб российской сборной не принесут в жертву командному турниру перспективы Камилы Валиевой на золото в более престижном личном разряде.



Командный турнир. Положение после 5 видов

1. Россия – 45 очков

2. США – 42 очка

3. Япония – 39 очков