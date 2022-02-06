Камила Валиева: «Каталась сегодня в свое удовольствие»

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на свою победу в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Она чисто выполнила все элементы, с большим отрывом опередив всех соперниц. Фигуристка набрала 90,18 балла.

«Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно. Я рада, что справилась, что каталась сегодня в свое удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю.

Надеюсь, я передала хоть какую-то частичку своей души судьям, зрителям и тренерам», – цитирует Валиеву телеграм-канал «Матч-ТВ».

Победа 15-летней российской спортсменки позволила сборной России в общем зачете командного турнира по фигурному катанию обойти США — 29:28. Ранее в командном турнире Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вторыми в ритм-танце, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов – закончили вторыми в парной катании короткой программы.

Турнирная таблица после четырех программ

1. Россия — 36

2. США — 34

3. Япония — 29