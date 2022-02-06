Валиева победила в короткой программе, Россия обошла США в командном турнире Олимпиады

Камила Валиева одержала победу в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в разряде женского одиночного катания. Она чисто выполнила все элементы, с большим отрывом опередив всех соперниц. Фигуристка набрала 90,18 баллов.

Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Победа 15-летней российской спортсменки позволила сборной России в общем зачете командного турнира обойти США. Американская фигуристка Карен Чен заняла сегодня лишь пятое место из-за на грубой ошибки, завершившейся падением. Второе место в короткой программе заняла Вакаба Хигучи из Японии, третье место у канадской фигуристки Маделине Скиза.

Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,18

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 74,73

3. Маделин Скиза (Канада) – 69,60

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,56

5. Карен Чен (США) – 65,20

6. Николь Шотт (Германия) – 62,66

7. Анастасия Шаботова (Украина) – 62,49

8. Элишка Бржезинова (Чехия) – 61,05

9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 58,52

10. И Чжу (Китай) – 47,03

Ранее в командном турнире Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вторыми в ритм-танце, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов – закончили вторыми в парной катании короткой программы.



Командный турнир. Турнирная таблица после четырёх программ:

1. Россия — 36

2. США — 34.

3. Япония — 29.



фото на анонсе: © Александр Вильф / РИА Новости