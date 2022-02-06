Кондратюк второй в произвольной, Россия отрывается от США в командном турнире на ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Набрав 181,65 балла за прокат, Кондратюк уступил лишь японцу Юме Кагияме, обойдя американского фигуриста Винсента Чжоу, который завершил произвольную программу на третьем месте.

Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 208,94 (10 командных очков)

2. Марк Кондратюк (Россия) – 181,65 (9)

3. Винсент Чжоу (США) – 171,44 (8)

4. Цзинь Боян (Китай) – 155,04 (7)

5. Роман Садовский (Канада) – 122,60 (6)

Благодаря этому российская сборная увеличила отрыв от США в командном турнире по фигурному катанию еще на один балл. Теперь отрыв составляет три очка.

Ранее Камила Валиева уверенно победила в короткой программе командного турнира, а американская фигуристка Карен Чен заняла лишь пятое место. 15-летняя Валиева призналась , что была напряжена при своем прокате.

Командный турнир. Положение после 5 видов

1. Россия – 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39